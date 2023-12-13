Погода приготовила жителям Башкирии очередной сюрприз

Жителей Башкирии ожидают новые погодные сюрпризы в ближайшие дни. После продолжительного периода суровых морозов, наконец-то наступит потепление.

Согласно последнему подробному метеопрогнозу, подготовленному синоптиками Башгидромета, в четверг 14 декабря по всей территории республики ожидается ясная погода и минимальное количество осадков.

Ночные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне от -20 до -25 градусов по Цельсию, а на востоке региона понизятся до -27…-32. Дневные показания термометров не должны опускаться ниже -11…-16 градусов.

Кроме того, по прогнозам специалистов, в четверг в Башкирии ожидается умеренный ветер юго-восточного и восточного направлений.





Автор: Семен Подгорный