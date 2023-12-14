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С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат

С 1 января 2024 года российских пенсионеров ожидает повышение выплат

С наступлением нового 2024 года многих пенсионеров Башкирии ожидает приятный сюрприз в виде повышения размера пенсионных выплат. Как пояснили в республиканском отделении Социального фонда России, уже с 1 января будет произведена индексация страховых пенсий для неработающих получателей.

В частности, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет до 8134 рублей. Также на 7,5 процента увеличится стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который также влияет на итоговый размер пенсии. С 1 января его величина составит 133,05 рубля.

Таким образом, общая сумма страховой пенсии для неработающих пенсионеров республики заметно увеличится. При этом, как заверили в Пенсионном фонде, никаких дополнительных обращений для получения индексации не потребуется - все расчеты и корректировки размеров пенсий будут произведены автоматически.

Стоит напомнить, что страховые пенсии в России назначаются по достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности, а также в случаях потери кормильца. Именно эти категории пенсионеров Башкирии и затронет предстоящая индексация.


Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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