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На СВО погиб уроженец Башкирии Раян Исянбаев

На СВО погиб уроженец Башкирии Раян Исянбаев

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Башкирии Раян Исянбаев. Об этой трагической новости сообщил в социальных сетях глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов.

Раян Исянбаев был призван на военную службу в 2022 году в рамках частичной мобилизации.

По словам Бориса Мелкоедова, мужчина всегда отличался открытым и добрым характером, был очень ответственным человеком.
"Его дети могут гордиться своим отцом и брать с него пример", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Когда настал решающий момент, Раян Исянбаев не колеблясь встал на защиту Родины, проявив настоящий героизм и мужество. К сожалению, он погиб при исполнении воинского долга. За отвагу Раян Исянбаев посмертно награждён медалью Суворова.

Чиновник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего земляка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район спецоперация Погибшие на Украине
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