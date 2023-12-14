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В Башкирию начинает возвращаться тепло

В Башкирию начинает возвращаться тепло

В Башкирии прогнозируется потепление и осадки. Как сообщили республиканские синоптики, в пятницу, 15 декабря, в регионе ожидается порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

- Температура воздуха предположительно составит ночью от -13 до -25 градусов, а днем от -8 до -13 градусов, - уточнили специалисты.

Еще сильнее потеплеет к выходным. Дневная температура повысится до отметки -7...-6 градусов. Ночные часы по-прежнему ожидаются морозными.

К концу недели, согласно прогнозам, возможны небольшие снегопады, местами до умеренных. Ожидается умеренный южный и юго-западный ветер. Ночная температура составит от -10 до -15 градусов, дневная - от -6 до -11 градусов, - резюмировали синоптики.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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