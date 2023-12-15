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«Талантливый педагог»: в Башкирии простились с участником СВО

«Талантливый педагог»: в Башкирии простились с участником СВО

В Башкирии в последний путь проводили участника СВО Сафина Разима Рашитовича.Как сообщил на своей личной страничке в соцсетях глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта, Разим родился в населенном пункте Серменево, здесь же окончил школу. Обучение продолжил в педколледже. Затем молодого человека призвали в ряды ВС РФ. Срочную службу он проходил на Северном Кавказе в элитном горнострелковом подразделении. Демобилизовавшись, устроился воспитателем в Серменевский детдом.

В сентябре прошлого года Разим записался добровольцем и отправился защищать жителей Луганской Народной Республики в составе инженерно-штурмовой роты. В ноябре боец приехал в родные края в краткосрочный отпуск - навестить семью и подлечить травмированную на передовой ногу. Однако, несмотря на ранение, Разим отказался оставаться дома и вернулся в свою часть.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Разим был награжден медалями "Участнику боевых действий в Чечне", "За разминирование", "За отличие ВВ МВД России", "Участнику СВО". Его командиры и боевые товарищи уважали Разима за стойкость, самоотверженность и верность долгу.

В комментариях земляки выразили глубокие соболезнования родным и близким Разима, а также слова благодарности и уважения.

"Ушел из жизни замечательный человек и талантливый педагог. Вечная память, искренние соболезнования его семье”, - написала Нурия.
На СВО погиб уроженец Башкирии Раян Исянбаев

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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