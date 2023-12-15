Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Деньги жителей России накануне Нового года оказались в опасности

Деньги жителей России накануне Нового года оказались в опасности

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировали свою преступную деятельность, стремясь обмануть доверчивых граждан и завладеть их сбережениями.

Как сообщил в интервью информационному агентству Lenta.ru эксперт по кибербезопасности Фёдор Чунижеков, злоумышленники массово рассылают СМС-сообщения от имени известных компаний и банков. В них содержатся выгодные предложения - скидки, подарки, бонусы. Для получения "приза" предлагается перезвонить по указанному номеру. Ничего не подозревающая жертва попадает на телефон мошенников, где её уговаривают установить на смартфон вредоносное приложение, получающее полный контроль над устройством и личными данными владельца.

Еще один распространенный метод аферы - создание поддельных интернет-магазинов, выдающих себя за известные торговые сети. Покупатель оформляет заказ и вводит реквизиты банковской карточки, чтобы оплатить покупку, однако товар так и не приходит - все данные попадают к жуликам.

По словам Чунижекова, мошенники играют на стремлении людей создать праздничное новогоднее настроение. Они распространяют приложения с анимированными заставками, обоями и играми на зимнюю тематику. Установив такую программу, пользователь рискует лишиться личной информации и денег.

В предновогодние дни гражданам следует проявлять особую бдительность и не поддаваться на уловки аферистов, призывает Чунижеков. Необходимо внимательно изучать информацию о магазинах и услугах в сети перед совершением покупок, устанавливать приложения только из проверенных источников. Соблюдая меры предосторожности, можно сохранить и праздничное настроение, и личные сбережения.

Аферисты придумали новый вид мошенничества, связанный с денежными купюрами

Читайте также:

Аферисты придумали новый вид мошенничества, связанный с денежными купюрами
Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенничество
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok