Деньги жителей России накануне Нового года оказались в опасности

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировали свою преступную деятельность, стремясь обмануть доверчивых граждан и завладеть их сбережениями.

Как сообщил в интервью информационному агентству Lenta.ru эксперт по кибербезопасности Фёдор Чунижеков, злоумышленники массово рассылают СМС-сообщения от имени известных компаний и банков. В них содержатся выгодные предложения - скидки, подарки, бонусы. Для получения "приза" предлагается перезвонить по указанному номеру. Ничего не подозревающая жертва попадает на телефон мошенников, где её уговаривают установить на смартфон вредоносное приложение, получающее полный контроль над устройством и личными данными владельца.

Еще один распространенный метод аферы - создание поддельных интернет-магазинов, выдающих себя за известные торговые сети. Покупатель оформляет заказ и вводит реквизиты банковской карточки, чтобы оплатить покупку, однако товар так и не приходит - все данные попадают к жуликам.

По словам Чунижекова, мошенники играют на стремлении людей создать праздничное новогоднее настроение. Они распространяют приложения с анимированными заставками, обоями и играми на зимнюю тематику. Установив такую программу, пользователь рискует лишиться личной информации и денег.

В предновогодние дни гражданам следует проявлять особую бдительность и не поддаваться на уловки аферистов, призывает Чунижеков. Необходимо внимательно изучать информацию о магазинах и услугах в сети перед совершением покупок, устанавливать приложения только из проверенных источников. Соблюдая меры предосторожности, можно сохранить и праздничное настроение, и личные сбережения.

Автор: Семен Подгорный