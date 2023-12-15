Жителей Башкирии ждет теплая погода

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Республике Башкортостан ожидается небольшое потепление после длительных сильных морозов. Местами возможно выпадение осадков в виде снега.

Подробный прогноз погоды на 15-17 декабря

В последующие дни на территории региона установится положительная температура воздуха порядка 0 градусов по Цельсию, сообщает Гидрометеорологический центр Башкирии.

В пятницу 15 декабря ожидается без осадков. Преобладающее направление ветра - восточное и юго-восточное, умеренное, с порывами до сильного. Дневная температура воздуха составит от -8 до -13 градусов.

На субботу,, также прогнозируется без существенных осадков, однако днем на западных территориях республики возможно выпадение небольшого снега. Подует умеренный южный ветер. Ночная температура воздуха - от -13 до -18 градусов, при ясной погоде местами опустится до -20…-25 градусов. Дневная температура составит от -7 до -12 градусов.

В воскресенье, 17 декабря, по региону пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны умеренные снегопады. Ветер южный и юго-западный умеренный. Ночная температура воздуха - от -10 до -15 градусов, дневная - от -6 до -11 градусов.

Прогноз на последующие дни

В последующие дни метеорологи прогнозируют теплую погоду на территории Башкирии, со средней дневной температурой воздуха от -4 до +1 градуса по Цельсию.

Автор: Семен Подгорный