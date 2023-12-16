В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО

На днях в Башкирии была официально установлена очередная мера поддержки членов семей участников спецоперации на Украине . Соответствующее распоряжение издал глава республики Радий Хабиров.

Речь идет о предоставлении бесплатного жилья гражданам, чьи близкие родственники принимают участие в СВО и проходят лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья. Правом на бесплатное проживание в номерах представительства Башкортостана в столице смогут воспользоваться супруги и родители военнослужащих, их приемные родители, дети, а также родные братья и сестры. Такой порядок будет действовать в республике до особого указания.

Отметим, что на оперативном совещании в Центре управления регионом 4 декабря Радий Хабиров категорически запретил брать плату за проживание с членов семей военных. Глава Башкирии подчеркнул, что граждане вынуждены ночевать в хостелах. Он поручил подготовить для них 10-15 номеров.

Автор: Семен Подгорный