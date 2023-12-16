Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО

В Башкортостане ввели новую поддержку родным военнослужащих СВО

На днях в Башкирии была официально установлена очередная мера поддержки членов семей участников спецоперации на Украине. Соответствующее распоряжение издал глава республики Радий Хабиров.

Речь идет о предоставлении бесплатного жилья гражданам, чьи близкие родственники принимают участие в СВО и проходят лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья. Правом на бесплатное проживание в номерах представительства Башкортостана в столице смогут воспользоваться супруги и родители военнослужащих, их приемные родители, дети, а также родные братья и сестры. Такой порядок будет действовать в республике до особого указания.

Отметим, что на оперативном совещании в Центре управления регионом 4 декабря Радий Хабиров категорически запретил брать плату за проживание с членов семей военных. Глава Башкирии подчеркнул, что граждане вынуждены ночевать в хостелах. Он поручил подготовить для них 10-15 номеров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok