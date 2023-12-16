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Певица Гульназ Асаева возмутилась внешним видом своего супруга

Певица Гульназ Асаева возмутилась внешним видом своего супруга

Популярная исполнительница татарской и башкирской эстрадной песни Гульназ Асаева выразила свое недовольство внешним видом своего супруга Вильдана. Как обычно, артистка делилась в своем личном блоге кадрами из их повседневной жизни и пожаловалась на прическу мужа.
«Что произошло с твоей прической?», — с упреком поинтересовалась она у Вильдана.
«Да я просто надел шапку, чтобы согреться», — попытался объясниться Вильдан.
«О боже, вы бы только взглянули на эту шапку! В ней он выглядит так, словно собрался в оленью упряжку или еще куда-то в сарай. Честно говоря, я даже не могу понять, что это вообще на нем надето», — с негодованием высказалась певица. — «Ведь у Вильдана есть так много стильных вещей — красивая дубленка, отличные костюмы. Почему же он предпочитает одевать такую диковинную шапку — для меня загадка!».

Однако, несмотря на едкие замечания супруги, Вильдан Вилли, похоже, совершенно не обиделся. Скорее даже наоборот — судя по их смеху, шутливая перепалка только развеселила чету Асаевых.
Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины

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Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гульназ Асаева
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