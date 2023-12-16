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В 2024 году изменятся условия в порядке выплаты пособия по безработице

В 2024 году изменятся условия в порядке выплаты пособия по безработице

Согласно информации, опубликованной на интернет-портале «Объясняем.рф», с 1 января 2024 года в России вступят в силу изменения в порядке расчета и выплаты пособий по безработице.

В частности, теперь индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут претендовать на максимальный размер пособия по безработице. Для этого им потребуется подтвердить, что в течение года до регистрации в службе занятости они трудились по найму не менее 26 недель.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта категория граждан сможет их получать в случае, если они впервые ищут работу и зарегистрированы в центре занятости в качестве безработных. За успешное трудоустройство в течение полугода с момента получения статуса безработного этим людям полагается денежный бонус. Его размер будет равен разнице между фактической заработной платой по новому месту работы и средним уровнем оплаты труда в данном регионе.

Еще одним значимым нововведением является установление квот для трудоустройства людей с инвалидностью. Начиная с 1 сентября 2024 года работодатели в каждом субъекте Российской Федерации обязаны будут выделять от 2 до 4 процентов рабочих мест именно для этой категории соискателей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пособия
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