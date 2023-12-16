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В Башкирии резко потеплеет до +4 градусов

В Башкирии резко потеплеет до +4 градусов

На следующей неделе в Республике Башкортостан ожидается резкое повышение температуры воздуха. По прогнозам республиканского Гидрометцентра, это связано с приближением со стороны запада области пониженного атмосферного давления, которая вытеснит устойчивый антициклон, державший республику в своих объятиях на протяжении всей прошедшей недели.

Из-за приближения циклона атмосферное давление в регионе пойдет на спад, что приведёт к увеличению вероятности выпадения осадков. Сначала область снегопада охватит запад Башкирии, а затем распространится на всю ее территорию.

В ближайшие несколько дней температура воздуха приблизится к климатической норме для декабря (-10,8°C), а к середине следующей недели значительно превысит её. Синоптики прогнозируют постепенный подъём ночных температур до −10...-15°C, дневных — до −6...-11°C. К среде следующей недели столбики термометров поднимутся до +1...+4°C.

Согласно прогнозам интернет-портала «Гисметео», аномально тёплая для декабря погода сохранится в Башкирии до конца месяца.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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