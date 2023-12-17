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В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег

В Башкирии ожидается потепление и мокрый снег

Метеорологи Башкирского гидрометеорологического центра представили подробное описание ожидаемых погодных условий на предстоящие дни - 18, 19 и 20 декабря. Согласно проведенному анализу синоптической обстановки, в ближайшие дни республику ожидает постепенное повышение температуры воздуха в ночные и дневные часы, а также мокрый снег.

В понедельник, 18 декабря, по прогнозам специалистов, в отдельных районах региона пройдут небольшие снегопады. Ночная температура воздуха составит -10…-15 градусов, на востоке Башкирии столбик термометра может опуститься до -17…-22 градусов. Дневная температура воздуха ожидается в пределах -5…-10 градусов, в восточных районах значения могут достичь -15 градусов.

Во вторник, 19 декабря, по прогнозной оценке синоптиков, в регионе будет наблюдаться умеренный ветер. Ночью столбик термометра покажет -7…-12 градусов мороза, днем ожидается потепление до -4…-9 градусов.

На среду, 20 декабря, метеорологи спрогнозировали налипание мокрого снега на проводах и возможное образование гололеда из-за резких перепадов дневных и ночных температур. Кроме того, в этот день порывистый ветер может доставить дополнительные неудобства жителям республики. Ночная температура воздуха составит -7…-12 градусов, днем поднимется до положительных значений - +1…-4 градуса.

Автор: семеСемен Подгорный
Теги: погода
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