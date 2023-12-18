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В Новом Уренгое не смогли приземлиться 4 рейса, в том числе из Уфы

В Новом Уренгое не смогли приземлиться 4 рейса, в том числе из Уфы

В Новом Уренгое не смогли приземлиться несколько рейсов из-за сильного ветра, достигавшего 20 м/с. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в числе задержанных рейсов оказался самолет из Уфы.

Экипажу пришлось произвести посадку в аэропорту Нижневартовска и ждать улучшения погодных условий для завершения полета в Новый Уренгой. Помимо рейса из Уфы, из-за штормового ветра не смогли приземлиться в пункте назначения воздушные судна, следовавшие из Москвы, Омска и Новосибирска.

В связи с отменой прилетов этих рейсов в аэропорту Новый Уренгой накапливаются задержки отправления обратных рейсов по маршрутам в Москву и Тюмень.

Согласно сообщению Уральской транспортной прокуратуры, пассажирам отмененных из-за непогоды рейсов представителями авиакомпаний оказывается вся необходимая помощь и услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Как только метеоусловия позволят, отложенные рейсы будут выполнены в первоочередном порядке.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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