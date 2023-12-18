Жителей Башкирии предупреждают о грядущем погодном сюрпризе

В Башкирии в ближайшие дни предстоит очередное резкое изменение погоды. Об этом сообщили региональные синоптики.

Согласно их прогнозу, во вторник, 19 декабря, республику накроет небольшой, а местами и умеренный снегопад. Ночная температура опустится до -7…-12 градусов, днем температура воздуха составит -4…-9 градусов. Ожидается умеренный западный ветер.

Еще более резкое похолодание и ухудшение погоды прогнозируется в среду, 20 декабря. В ночные часы выпадет небольшой снег, а днем пойдет уже мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья.

Специалисты предупреждают автомобилистов и пешеходов об опасности на дорогах. Ночная температура воздуха опустится до -7…-12 градусов, а днем слегка потеплеет до +1…-4 градусов по Цельсию. Ожидается умеренный, местами сильный западный ветер, который еще больше усилит ощущение холода.





Автор: Семен Подгорный