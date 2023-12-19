Погода в Башкирии ухудшится

В Башкирии прогнозируется дальнейшее потепление и неблагоприятные погодные явления.

Согласно прогнозам республиканских синоптиков, в среду ночная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. Дневные показатели прогнозируются в диапазоне от -4 до +1. В ночное время ожидаются незначительные осадки в виде снега. На смену снегу придет мокрый снег, местами возможны сильные снегопады. В отдельных районах не исключена метель, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, возможна гололедица на дорогах, снежные заносы и накат.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который местами может усилиться до порывистого и даже сильного.



