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Погода в Башкирии ухудшится

Погода в Башкирии ухудшится

В Башкирии прогнозируется дальнейшее потепление и неблагоприятные погодные явления.

Согласно прогнозам республиканских синоптиков, в среду ночная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. Дневные показатели прогнозируются в диапазоне от -4 до +1. В ночное время ожидаются незначительные осадки в виде снега. На смену снегу придет мокрый снег, местами возможны сильные снегопады. В отдельных районах не исключена метель, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, возможна гололедица на дорогах, снежные заносы и накат.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который местами может усилиться до порывистого и даже сильного.


Автор: i-gazeta.com
Теги: погода
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