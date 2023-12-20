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Приятный сюрприз для семей с детьми: повышение выплат и пособий с нового года

Приятный сюрприз для семей с детьми: повышение выплат и пособий с нового года

Накануне Нового года российское правительство сообщило радостные новости для миллионов семей с детьми и будущих родителей. С 1 января 2024 года начнут действовать значительные повышения размеров многих социальных пособий и государственных выплат.

Одним из ключевых изменений станет увеличение декретных выплат для женщин в период беременности и родов. Конкретно, проиндексированы будут минимальный и максимальный размеры пособий по беременности и родам. В результате, за полных 140 дней (при нормальном течении беременности) эту выплату можно будет получить в размере от 88 565,4 рублей до 565 562,2 рублей в зависимости от зарплаты. При осложненной беременности и преждевременных родах (156 дней) суммы составят от 98 687,16 рублей до 630 197,88 рублей соответственно. А в случае многоплодной беременности (194 дня) полагающиеся выплаты будут варьироваться от 122 726,34 рублей до 783 707,62 рублей.

Другим важным нововведением является повышение минимального и максимального размера пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Эта мера начнет действовать с 1 февраля 2024 года и касается в первую очередь работающих граждан. Помимо этого, теперь в случае досрочного выхода матери на работу до исполнения ребенку полутора лет, выплата указанного пособия будет продолжена вплоть до достижения этого возраста, начиная с 1 января.

Кроме того, уже в феврале текущего года на 7,5% проиндексируют размер материнского (семейного) капитала. В результате, его сумма при рождении первого ребенка составит 630 967,72 рубля, а при рождении второго ребенка - 833 800,37 рубля. При этом повышение затронет и оставшиеся средства маткапитала после его частичного использования.


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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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