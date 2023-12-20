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В Башкирии простились с 27-летним добровольцем, погибшим на СВО

В Башкирии простились с 27-летним добровольцем, погибшим на СВО

В башкирском селе Зилаир прошла траурная церемония прощания с 27-летним Фиданом Музафаровым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Фидан Фиргатович родился 6.09.1996 года. Нынешним летом, 28 июня, мужчина принял решение добровольно отправиться на СВО по контракту. Он стал стрелком штурмового отряда им. Г. Загитова полка мотострелков «Башкортостан».

Боец получил смертельное ранение 27 ноября. Родные и близкие Фидана вспоминают его как человека высоких моральных принципов, искреннего, доброжелательного и всегда готового прийти на помощь.

В администрации Зилаирского района заявили, что будут делать всё возможное, чтобы поддержать семью погибшего воина и помочь ей справиться с тяжелой утратой.

«Пусть родная земля Башкирии будет пухом дорогому Фидану, а его душа обретёт покой», — говорится в заявлении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зилаирский район спецоперация Погибшие на Украине
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