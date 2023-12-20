Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения на движение грузовиков и автобусов

В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения на движение грузовиков и автобусов

В связи с резким ухудшением погодных условий в ряде районов Республики Башкортостан для обеспечения безопасности дорожного движения введены временные ограничения на проезд отдельных категорий транспортных средств.

Как сообщили в Управлении автомобильных дорог региона, данные меры вызваны обильным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя, что привело к резкому ухудшению состояния дорожного покрытия. Это создает повышенную опасность для движения, особенно грузового транспорта.

В частности, ограничения введены на участках автодорог:

- Бирск – Тастуба – Сатка в Бирском, Мишкинском и Караидельском районах;

- Уфа – Бирск – Янаул в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах.

Под запрет попадают грузовые автомобили полной массой свыше 12 тонн и пассажирские автобусы.

По информации дорожных служб, ограничительные меры будут действовать как минимум до 15:00 20 декабря. Однако срок их действия может быть продлен в зависимости от погодных условий и состояния дорожного полотна.

Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршруты движения с учетом этих временных ограничений.

Автор: Семен Подгорный
Видео: МЧС по РБ
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok