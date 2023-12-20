В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения на движение грузовиков и автобусов
В связи с резким ухудшением погодных условий в ряде районов Республики Башкортостан для обеспечения безопасности дорожного движения введены временные ограничения на проезд отдельных категорий транспортных средств.
Как сообщили в Управлении автомобильных дорог региона, данные меры вызваны обильным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя, что привело к резкому ухудшению состояния дорожного покрытия. Это создает повышенную опасность для движения, особенно грузового транспорта.
В частности, ограничения введены на участках автодорог:
- Бирск – Тастуба – Сатка в Бирском, Мишкинском и Караидельском районах;
- Уфа – Бирск – Янаул в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах.
Под запрет попадают грузовые автомобили полной массой свыше 12 тонн и пассажирские автобусы.
По информации дорожных служб, ограничительные меры будут действовать как минимум до 15:00 20 декабря. Однако срок их действия может быть продлен в зависимости от погодных условий и состояния дорожного полотна.
Водителям рекомендуется заблаговременно планировать маршруты движения с учетом этих временных ограничений.