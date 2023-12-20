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Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Синоптики Башгидромета прогнозируют в ближайшие сутки на территории республики неблагоприятные погодные условия.

Ожидается пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, местами умеренными. Ночью в восточных районах пройдет сильный снегопад, возможно также появление гололеда. Из-за этого на деревьях и линиях электропередач будут скапливаться мокрый снег и ледяная корка. На дорогах образуется снежный накат и гололедица. В некоторых местах прогнозируются снежные заносы.

Температура воздуха ночью и днем прогнозируется в пределах от -2 до +3 градусов.

Подует юго-западный и южный ветер, порывы его будут достигать значений 15-20 м/с. На отдельных участках автомобильных дорог видимость снизится до 500 м и менее.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Следите за прогнозом погоды. Берегите себя и своих близких!

Автор: i-gazeta.com
Теги: погода
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