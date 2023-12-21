Башкирия теряет жителей: коэффициент убыли в 5 районах зашкаливает

Демографическая ситуация в Республике Башкортостан в 2023 году вызывает серьезную озабоченность. По данным Башстата, в регионе наблюдается значительная естественная убыль населения.

За первые 10 месяцев 2023 года в РБ появилось на свет 29888 младенцев. В то же время число умерших составило 39584 человека. Таким образом, превышение смертности над рождаемостью достигло 9696 человек, или 2,9 на одну тысячу жителей республики.

При этом в 47 муниципальных образованиях ситуация еще более тревожная, нежели в среднем по региону. Особенно критическое положение складывается в Бураевском районе, где коэффициент естественной убыли населения составляет 11,9 на одну тысячу человек. Высокие показатели смертности также отмечаются в Федоровском (11,2), Стерлибашевском (9,9), Краснокамском (9) и Калтасинском (8,7) районах.

При этом лишь в четырех административно-территориальных образованиях республики зафиксирован естественный прирост населения с начала 2023 года. Это Бурзянский (4,5 на 1000 жителей), Уфимский (2,3), Абзелиловский (0,4) и Баймакский (0,4) районы.

Автор: Семен Подгорный