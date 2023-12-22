Погода в Башкирии удивит на Новый год

Жители Башкирии были удивлены прогнозом погоды на предстоящие праздничные дни, который дали местные синоптики. Похоже, что нас ждут необычные для этого времени года погодные условия.

В последние дни декабря, по информации Башгидромета, температура будет держаться на отметке -2…-7 градусов по ночам. Днем столбик термометра поднимется до -4…+1 градуса выше нуля. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Что касается самих новогодних праздников, то тут прогноз дали эксперты метеослужбы Гисметео. По их данным, в ночь под Новый год будут умеренные морозы порядка -7…-11 градусов при облачной погоде. Это вполне соответствует климатической норме для нашего региона в это время.

В дневные часы 1 января синоптики также не ожидают существенных перемен - предполагается ясная погода и температура около -8 градусов. А вот 2 января нас ждет похолодание до -14 днем и -19 ночью.

Далее практически все дни зимних каникул будет наблюдаться переменная облачность со снегопадами. При этом ожидается потепление - со 2 по 8 января температура будет держаться в пределах от -4 до -6 градусов.

Автор: Семен Подгорный