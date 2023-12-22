Как рассчитать доход для получения максимального единого пособия в 2024 году

C 1 января 2024 года планируется повышение размеров единовременных социальных выплат семьям с детьми и беременным женщинам. Так, максимальный размер пособия для семей с детьми увеличится с 13 944 рублей до 14 989 рублей, а для беременных женщин - с 15 669 рублей до 16 844 рублей.

Однако чтобы получить пособие в новом размере, необязательно ждать наступления 2024 года. Подачу документов на выплаты можно осуществить уже сейчас, в текущем году. Все пособия, оформленные как в этом году, так и ранее, будут проиндексированы и их размер повышен в январе 2024 года.

Вместе с тем, начиная со следующего года изменится не только размер самих выплат, но и порог доходов, при котором возникает право на их получение.

Право на единовременное пособие имеют семьи с детьми и беременные женщины, чей среднемесячный доход на человека не превышает величину регионального прожиточного минимума. Данный показатель устанавливается индивидуально в каждом субъекте РФ и в среднем по стране в 2023 году составляет 14 375 рублей. Таким образом, если среднедушевой доход семьи менее 14 375 рублей в месяц, а все прочие условия соблюдены, пособие назначается. В противном случае, в его выплате будет отказано.

В 2024 году прожиточный минимум также вырастет и составит 15 453 рубля в среднем по России. Следовательно, право на получение пособия появится у некоторых семей, которые ранее не имели на него права из-за превышения порогового уровня дохода.

При подаче заявления на выплату доходы рассчитываются автоматически, без участия самого заявителя. Однако предварительные самостоятельные подсчеты помогут определить целесообразность подачи документов на пособие.

Для расчета среднедушевого дохода необходимо сложить все доходы за год всех членов семьи, поделить эту сумму на 12 месяцев и затем разделить на количество членов семьи, включая несовершеннолетних детей. При этом в расчет берется не календарный год, а 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на пособие. Например, если документы на выплату подаются до конца 2023 года, то учитывается период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года.

Важным условием является наличие официального дохода хотя бы у одного из трудоспособных членов семьи в течение рассматриваемого периода. Таким доходом могут быть заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, гонорары, пенсия, стипендия и другие «белые» выплаты.

При определении среднего дохода семьи учитываются различные денежные поступления родителей и детей, в том числе пенсии, пособия, алименты, страховые выплаты, доходы от ценных бумаг и другого имущества, проценты по вкладам и так далее.

Исключение составляет ранее назначенный материнский капитал, средства от подработок детей, проценты по их счетам, а также некоторые другие выплаты. Кроме того, сейчас не учитываются доходы мобилизованных родителей, даже если до мобилизации они не работали.

Важной особенностью является учет доходов до вычета налога на доходы физических лиц. То есть, если родитель получает зарплату, в расчет берется сумма до удержания 13% в пользу бюджета. Для определения точной величины дохода до налогообложения можно обратиться к работодателю или разделить полученную на руки сумму на коэффициент 0,87.





Автор: Семен Подгорный