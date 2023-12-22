Башкирию накроет аномально теплая для декабря погода

Республику Башкортостан накроет аномально тёплая погода на этой неделе. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни подготовили специалисты Башгидромета.

Согласно их данным, в субботу 23 декабря, на территории региона не ожидается значительных осадков. Лишь ночью в северо-западных районах возможен небольшой мокрый снег, а также образование гололёда на отдельных участках автомобильных дорог. Температура воздуха опустится ночью до -3…-8 градусов по Цельсию, а в периоды прояснений - до -9…-14. Днём столбики термометров поднимутся до отметки -1…-6 градусов.

Ожидается, что умеренный ветер будет дуть с юго-востока.

Автор: Семен Подгорный