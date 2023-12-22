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Башкирию накроет аномально теплая для декабря погода

Башкирию накроет аномально теплая для декабря погода

Республику Башкортостан накроет аномально тёплая погода на этой неделе. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни подготовили специалисты Башгидромета.

Согласно их данным, в субботу 23 декабря, на территории региона не ожидается значительных осадков. Лишь ночью в северо-западных районах возможен небольшой мокрый снег, а также образование гололёда на отдельных участках автомобильных дорог. Температура воздуха опустится ночью до -3…-8 градусов по Цельсию, а в периоды прояснений - до -9…-14. Днём столбики термометров поднимутся до отметки -1…-6 градусов.

Ожидается, что умеренный ветер будет дуть с юго-востока.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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