В Башкирии прогнозируются лютые морозы

Синоптики назвали предположительную дату, когда в Башкирию вновь придут морозы. Согласно их прогнозам, это произойдет в заключительный день уходящего 2023 года - 31 декабря.

Практически все последние 7 дней будет теплая погода. С 25 по 29 декабря показания термометров в дневные часы будут от 0 до -5 градусов, а ночью -2 до -5.

Сегодня, 30 декабря, начнется небольшое похолодание, а уже в предпраздничный день 31 декабря температура воздуха в ночные часы опустится до -21 градуса. В дневное время столбики термометров покажут значения не выше -10 градусов.

1 января 2024 года прогнозируется по-зимнему морозным: днем от -22, а ночью от -26 градусов. Такая же температура ожидается и на следующий день, 2 января.

Автор: Семен Подгорный