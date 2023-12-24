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В Башкирии погода резко поменяется в худшую сторону

В Башкирии погода резко поменяется в худшую сторону

Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей Башкирии в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют резкое похолодание и обильные снегопады, которые приведут к снежным заносам и гололеду на дорогах.
Согласно сообщению Башгидромета, в понедельник ожидается пасмурная погода. В течение дня пройдут осадки в виде мокрого снега, который к вечеру перейдет в обычный снег. В ночное время местами возможны сильные снегопады и метели. Из-за перепадов температуры и влажности образуется гололедица, а мокрый снег отложится на деревьях и линиях электропередач.
Температура воздуха ночью опустится до -2…-7 градусов, а при прояснениях составит до -9…-14 градусов. Днем ожидается от +1 до -4 градусов по Цельсию.
Южный и юго-западный ветер усилится до умеренного, с порывами до сильного.
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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