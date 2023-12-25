Отличная новость: пенсионеры смогут ездить на экскурсии абсолютно бесплатно

С ноября этого года вступила в силу государственная программа по организации бесплатных экскурсионных туров для пенсионеров. Об этом сообщил руководитель департамента социального обеспечения. Теперь люди старше 55 лет могут без всяких затрат путешествовать по своему региону и знакомиться с его достопримечательностями.

В рамках программы разработаны специальные однодневные маршруты, ориентированные на пожилых граждан. К примеру, в Подмосковье это экскурсии по историческим местам, а в Башкирии действует проект "Башкирское долголетие Туризм" с осмотром местных природных и культурных объектов.

Для того чтобы воспользоваться льготой, пенсионеру достаточно зайти на сайт программы и пройти несложную регистрацию. После этого можно выбрать понравившийся тур из обширного списка и записаться на него, не платя ни копейки.

Такая инициатива призвана сделать жизнь пожилых активнее и насыщеннее, дать им возможность интересно и с пользой проводить досуг. Кроме того, поездки по родному краю будут способствовать поддержанию социальных связей этой категории граждан. А благодаря отсутствию платы, мероприятие станет доступным даже для малообеспеченных пенсионеров.

Автор: Семен Подгорный