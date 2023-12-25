Новогоднее разочарование: мечты о поездках за границу рухнули для миллионов россиян

Задолженности миллионов россиян перед государством становятся преградой для их новогодних путешествий за границу. По последним данным Федеральной службы судебных приставов, почти 5 миллионов граждан России не смогут отправиться в заграничный отпуск из-за ограничений на выезд по причине долгов.

Эта цифра немного снизилась по сравнению с прошлым годом, но всё еще остаётся тревожно высокой. Согласно действующему законодательству, россиянам могут запретить выезжать за рубеж, если у них имеются задолженности по алиментам, налогам, кредитам, штрафам или коммунальным платежам. При этом сумма долга должна быть не меньше 10 тысяч рублей для алиментов и компенсаций и 30 тысяч рублей для прочих видов задолженностей.

Кроме того, с 11 декабря вступил в силу новый закон о недействительности заграничных паспортов. Теперь невыездные должники обязаны сдавать свои загранпаспорта на хранение в соответствующие органы. Это касается не только должников, но и призывников, сотрудников спецслужб, фигурантов уголовных дел и банкротов. В случае отказа от сдачи паспорта он будет аннулирован и изъят принудительно.

Подобные изменения вызывают неоднозначную реакцию в российском обществе. С одной стороны, многие считают, что запреты на выезд серьёзно осложнят жизнь миллионов людей, лишая их возможности провести праздники с родными и близкими за рубежом. Особенно это актуально в преддверии Нового года и Рождества.

С другой стороны, сторонники жёстких мер полагают, что ограничения на выезд необходимы для того, чтобы стимулировать должников исполнять свои финансовые обязательства и не уклоняться от уплаты долгов. В противном случае это может нанести ущерб интересам государства и общества в целом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik