Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Новогоднее разочарование: мечты о поездках за границу рухнули для миллионов россиян

Новогоднее разочарование: мечты о поездках за границу рухнули для миллионов россиян

Задолженности миллионов россиян перед государством становятся преградой для их новогодних путешествий за границу. По последним данным Федеральной службы судебных приставов, почти 5 миллионов граждан России не смогут отправиться в заграничный отпуск из-за ограничений на выезд по причине долгов.

Эта цифра немного снизилась по сравнению с прошлым годом, но всё еще остаётся тревожно высокой. Согласно действующему законодательству, россиянам могут запретить выезжать за рубеж, если у них имеются задолженности по алиментам, налогам, кредитам, штрафам или коммунальным платежам. При этом сумма долга должна быть не меньше 10 тысяч рублей для алиментов и компенсаций и 30 тысяч рублей для прочих видов задолженностей.

Кроме того, с 11 декабря вступил в силу новый закон о недействительности заграничных паспортов. Теперь невыездные должники обязаны сдавать свои загранпаспорта на хранение в соответствующие органы. Это касается не только должников, но и призывников, сотрудников спецслужб, фигурантов уголовных дел и банкротов. В случае отказа от сдачи паспорта он будет аннулирован и изъят принудительно.

Подобные изменения вызывают неоднозначную реакцию в российском обществе. С одной стороны, многие считают, что запреты на выезд серьёзно осложнят жизнь миллионов людей, лишая их возможности провести праздники с родными и близкими за рубежом. Особенно это актуально в преддверии Нового года и Рождества.

С другой стороны, сторонники жёстких мер полагают, что ограничения на выезд необходимы для того, чтобы стимулировать должников исполнять свои финансовые обязательства и не уклоняться от уплаты долгов. В противном случае это может нанести ущерб интересам государства и общества в целом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok