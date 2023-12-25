Сюрприз к Новому году: каждому пенсионеру могут дополнительно выплатить по 20 тысяч рублей

Накануне новогодних праздников российских пенсионеров могут получить приятный сюрприз от государства в виде разовой денежной выплаты. Речь идет о так называемой «13-й пенсии», которая будет произведена дополнительно к регулярным ежемесячным пенсионным отчислениям.

Согласно законопроекту, принятие которого активно обсуждается в правительстве, каждый пенсионер страны получит право на эту выплату независимо от размера получаемой им пенсии. Выплата будет осуществлена автоматически через Соцфонд РФ в декабре 2023 года, чтобы пенсионеры смогли использовать эти средства для подготовки к новогодним торжествам и покупки подарков.

Ориентировочный размер 13-й пенсии составит порядка 20 тысяч рублей, что для многих российских пенсионеров эквивалентно дополнительной ежемесячной пенсионной выплате. Учитывая, что в 2023 году средний размер пенсии в России находится на уровне чуть более 20 000 рублей, декабрьские выплаты для пожилых граждан фактически удвоятся.

Такая финансовая поддержка от государства будет очень кстати для миллионов российских пенсионеров, многие из которых испытывают материальные трудности на фоне высокой инфляции последних лет. Особенно остро ощущается подорожание продуктов, лекарств и коммунальных платежей. В преддверии зимних праздников дополнительные 20 000 помогут справиться с возросшей финансовой нагрузкой и совершить необходимые приобретения к столу.

Инициатива властей по введению 13-й пенсии встречает широкую поддержку среди россиян старшего поколения, многие из которых в социальных сетях и СМИ выражают искреннюю благодарность государству. Однако есть и те, кто считает разовую выплату лишь «подачкой», призывая к более системным мерам по улучшению материального положения пожилых граждан.

В частности, эксперты и активисты настаивают на необходимости индексации пенсий с учетом реального уровня инфляции, расширении перечня льготных лекарств и повышении доступности медобслуживания для людей «серебряного» возраста. Тем не менее, 13-я пенсия, при всех оговорках, станет для миллионов россиян по-настоящему ценным и своевременным подарком к Новому году.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik