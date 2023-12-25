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Новогодний сюрприз для россиян: кого коснется повышение зарплат

Новогодний сюрприз для россиян: кого коснется повышение зарплат

С 1 января 2024 года в России произойдет существенный рост заработных плат для миллионов граждан. Это связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 3 тысячи рублей до 19242 рублей, что составляет приблизительно 18,5% по сравнению с текущим уровнем МРОТ.

Данное решение было инициировано президентом России в его послании Федеральному Собранию в феврале 2023 года. Он предложил серьезно повысить МРОТ, чтобы поддержать наименее защищенные слои населения в условиях экономической нестабильности. Это предложение было поддержано депутатами и закреплено соответствующим законом, подписанным главой государства осенью текущего года.

Согласно оценкам экспертов, повышение МРОТ коснется примерно 4,8 миллионов работников по всей России, получающих зарплату на уровне или чуть выше минимального размера оплаты труда. Для них рост составит 3000 рублей в месяц, а в годовом исчислении – 36 тысяч рублей.

Кроме того, данное решение положительно скажется на размере различных социальных выплат и пособий, величина которых привязана к МРОТ. В их числе - пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также выплаты из фонда социального страхования.

В дальнейшем планируется и дальнейший рост заработных плат в России. В частности, к 2025 году соотношение МРОТ и средней зарплаты по стране должно вырасти с 42 до 48 процентов. Это еще больше увеличит доходы миллионов россиян в ближайшие годы.

Владимир Путин сообщил о росте зарплат

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мрот выплаты
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