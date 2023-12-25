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Прожить на это? В Башкирии утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Прожить на это? В Башкирии утвердили прожиточный минимум на 2024 год

Власти Башкирии установили новый размер прожиточного минимума на 2024 год. Этот показатель напрямую влияет на уровень жизни многих категорий граждан.

С начала года прожиточный минимум на душу населения будет составлять 13 753 рубля. Для работающих граждан он установлен на уровне 14 991 рубль. Пенсионеры, по мнению властей, смогут прожить на 12 530 рублей в месяц. Детям полагается 13 340 рублей.

Эти цифры могут показаться небольшими, однако они являются ориентиром для оценки уровня потребности в социальной поддержке. Например, семьи с доходом ниже прожиточного минимума имеют право на получение различных льгот и пособий для малоимущих. Кроме того, от величины этого показателя зависят размеры материальной помощи на детей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: прожиточный минимум
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