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В Башкирии аномальное тепло сменится лютым холодом

В Башкирии аномальное тепло сменится лютым холодом

После периода аномально теплой погоды в Республике Башкортостан ожидается похолодание и возвращение умеренных морозов. Синоптики Башгидромета прогнозируют понижение температуры в ночное время до -8 градусов в ближайшие несколько дней.

Подробный прогноз на вторник, 26 декабря гласит, что ночная температура воздуха опустится до -3…-8 градусов по Цельсию, а дневная составит от -4 до +1 градус. Ожидается небольшой, местами умеренный снегопад. Преобладающим направлением ветра станет юго-западное и южное, скорость ветра будет умеренной.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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