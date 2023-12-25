В Башкирии аномальное тепло сменится лютым холодом

После периода аномально теплой погоды в Республике Башкортостан ожидается похолодание и возвращение умеренных морозов. Синоптики Башгидромета прогнозируют понижение температуры в ночное время до -8 градусов в ближайшие несколько дней.

Подробный прогноз на вторник, 26 декабря гласит, что ночная температура воздуха опустится до -3…-8 градусов по Цельсию, а дневная составит от -4 до +1 градус. Ожидается небольшой, местами умеренный снегопад. Преобладающим направлением ветра станет юго-западное и южное, скорость ветра будет умеренной.





Автор: Семен Подгорный