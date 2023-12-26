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Високосный 2024. Каких неприятностей ожидать и стоит ли их бояться?

Високосный 2024. Каких неприятностей ожидать и стоит ли их бояться?

Каждые 4 года в календаре появляется 29 февраля. Этот дополнительный день и делает год високосным. Уже на протяжении многих веков люди верили, что високосные годы приносят больше бед и несчастий, чем обычные годы. Но так ли это на самом деле? Давайте подробно разберемся.

История появления високосного года

Согласно астрономическим наблюдениям, один оборот Земли вокруг Солнца занимает примерно 365 с четвертью суток. Чтобы синхронизировать календарь с движением планеты, в Древнем Риме было принято решение вводить дополнительный день каждые 4 года.

Автором идеи стал Юлий Цезарь. 1 января 45 года до н.э. он объявил о переходе на новый календарь, где каждый четвертый год будет насчитывать 366 дней. Сначала эта система работала некорректно: високосными объявлялись то третий, то четвертый годы подряд. Но постепенно порядок навели.

Лишние сутки решено было добавлять в феврале, поскольку в римском календаре он стоял первым месяцем года. Так появился високосный день - 29 февраля.

Поверья о "нечистой силе" в високосный год

Уже в средние века сложилось поверье, что високосные годы несут людям зло и невзгоды. Особенно сильно это проявлялось у восточных славян. Например, у них бытовала легенда про злого святого Касьяна.

Согласно преданию, Касьян охранял ворота ада и подвергался жестоким наказаниям. Раз в 4 года ему давали передышку, и в эти дни он вымещал злобу на людях. Как раз 29 февраля считалось таким "отгульным" днем для Касьяна. Отсюда и пошли приметы, что в високосные годы случается много бедствий.

И действительно, если посмотреть историю, можно найти немало таких примеров. В високосном 1204 году крестоносцы разграбили Константинополь. 1400-й ознаменовался страшной эпидемией чумы. А в 1912-ом произошла гибель Титаника.

До сих пор бытует мнение, что високосные годы опасно менять работу, покупать недвижимость, совершать важные жизненные шаги. Якобы это грозит бедами в финансовой и личной жизни.

Мнение ученых о "проклятии" високосных годов

Однако современная наука опровергает связь между "нечистой силой" и високосными годами. Статистических данных об увеличении смертности или трагедий в високосные годы не обнаружено.

Более того, по некоторым параметрам ситуация даже улучшается. Например, как показывают исследования, браки, заключенные 29 февраля, оказываются более крепкими и долговечными.

Также нет подтверждений тому, что дети, родившиеся в дополнительный день високосного года, имеют худшую судьбу. Среди известных миллиардеров и политиков немало тех, чья дата рождения выпала на 29 февраля.

Конечно, за многовековую историю человечества случались всякие беды и катастрофы. Но они происходили с той же частотой как в високосные, так и в обычные годы.

Итак, что же на самом деле несут нам високосные годы - добро или зло? Скорее всего, все приметы и поверья на этот счет - не более чем дань традиции и суевериям предков. Никакой мистики за дополнительным днем в феврале не стоит.

Так что бояться високосного 2024 года точно не стоит. Напротив, если позитивно настроиться и не обращать внимания на приметы, этот год может принести удачу! Во всяком случае, хуже точно не будет.

Автор: Семен Подгорный
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