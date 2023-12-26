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На Башкирию надвигается ледяная буря

На Башкирию надвигается ледяная буря

Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о предстоящих переменах погоды. Прогноз основан на данных, предоставленных местной метеорологической службой.

Согласно информации синоптиков, в среду прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные осадки в виде снега.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 10 м/сек, который может локально усилиться до 15 м/сек. Видимость на автодорогах во время снегопада ухудшится до 1-2 километров. На отдельных участках возможно появление гололеда.

Ночная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, а при прояснениях показания термометров могут опуститься до -15 градусов. В дневное время немного потеплеет до -1…-6 градусов по Цельсию.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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