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Профсоюзы добились повышения окладов для бюджетников в Башкирии

Профсоюзы добились повышения окладов для бюджетников в Башкирии

В Башкирии произойдут положительные изменения в оплате труда работников бюджетной сферы. СМИ сообщают, что уже с начала 2024 года размер окладов сотрудников государственных учреждений республики вырастет на 18,5 процента. Подробности по конкретным суммам пока не разглашаются, их должно утвердить правительство Башкирии в ближайшее время.

Этого результата удалось добиться благодаря активным переговорам регионального профсоюза работников здравоохранения. В течение всего года профсоюз вел активные переговоры в республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Неоднократно направлялись обращения к главе Башкирии, в правительство и профильные министерства региона. На последнем заседании комиссии представители профсоюза при поддержке минздрава республики предоставили убедительные аналитические данные, подтверждающие необходимость повышения окладов работников. Это стало весомым аргументом для принятия положительного решения.

Руководитель регионального профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин прокомментировал данный результат как хорошее завершение работы профсоюза в уходящем году.

Автор: Семен Подгорный
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