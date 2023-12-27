Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Уфа простилась с сержантом Кожемяко, погибшим в ходе СВО

Уфа простилась с сержантом Кожемяко, погибшим в ходе СВО

В Уфе сегодня проводили в последний путь сержанта Василия Кожемяко, погибшего во время спецоперации на Украине.

О траурной церемонии сообщил глава администрации Демского района А. Тарасов. По его словам, мужчина был одним из первых, кто ушел на спецоперацию. Это было неслучайно, ведь он воспитывался в семье ветерана Великой Отечественной войны Петра Иванова, участника Курской битвы. Уфимец просто не мог поступить иначе.

Бойца провожали с почестями, положенными настоящему защитнику Родины. Глава района отметил, что гибель Василия Кожемяко - тяжелая потеря для всех. Пришлось расставаться с человеком, достойно исполнившим свой долг. Антон Тарасов еще раз выразил соболезнования родным и близким погибшего сержанта. Память о Василии Кожемяко навсегда сохранится в списках защитников района и Башкортостана.

В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok