Уфа простилась с сержантом Кожемяко, погибшим в ходе СВО

В Уфе сегодня проводили в последний путь сержанта Василия Кожемяко, погибшего во время спецоперации на Украине.

О траурной церемонии сообщил глава администрации Демского района А. Тарасов. По его словам, мужчина был одним из первых, кто ушел на спецоперацию. Это было неслучайно, ведь он воспитывался в семье ветерана Великой Отечественной войны Петра Иванова, участника Курской битвы. Уфимец просто не мог поступить иначе.

Бойца провожали с почестями, положенными настоящему защитнику Родины. Глава района отметил, что гибель Василия Кожемяко - тяжелая потеря для всех. Пришлось расставаться с человеком, достойно исполнившим свой долг. Антон Тарасов еще раз выразил соболезнования родным и близким погибшего сержанта. Память о Василии Кожемяко навсегда сохранится в списках защитников района и Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети