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В Башкирии погода испортит новогодние праздники

В Башкирии погода испортит новогодние праздники

Стало известно о прогнозе погодных условий на предстоящие дни текущей недели в Республике Башкортостан. Метеорологи Башгидромета сообщили, что в последние рабочие дни уходящего 2023 года будут отмечены обильными атмосферными осадками и гололедицей на дорогах.

В частности, в четверг 28 декабря на территории республики прогнозируются мокрый снег, отложение его на проводах и деревьях, снежные заносы на автомобильных дорогах, гололед. Помимо этого, в четверг ожидается дующий с юго-запада умеренный ветер. Ночная температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, дневная – от 0 до -5 градусов.

Что касается пятницы 29 декабря, то погодные условия еще более ухудшатся. Прогнозируются метели, сильные порывы ветра и заметное похолодание.

Как отметили синоптики, в пятницу ветер изменит направление на северный, северо-западный, местами возможны порывы до сильных. Ночная температура воздуха составит от -10 до -15 градусов, дневная – от -7 до -12 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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