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В последние дни декабря на Башкирию обрушится непогода

В последние дни декабря на Башкирию обрушится непогода

Приближающийся праздник Нового года омрачится для жителей Башкирии резким похолоданием и ухудшением погодных условий. Как сообщают республиканские метеорологи, в последние дни уходящего 2023 года республику накроет пасмурная погода, принеся с собой снегопады и метели.

Уже 29 декабря, в пятницу, по прогнозам синоптиков, во многих районах пойдет небольшой снег, который к вечеру и ночью местами усилится до умеренного. Кроме того, с наступлением темноты начнутся метели, а ветер уже с утра будет дуть с севера и северо-запада, поднимая в воздух снежные заносы. Из-за этого на дорогах появится гололедица, поэтому автомобилистам следует быть предельно осторожными и внимательными в пути.

Что касается температурного режима, то ночью похолодает до -10…-15 градусов, а днем столбик термометра слегка поднимется и покажет -7…-12 градусов.

На следующий день, 30 декабря, субботу, также ожидается небольшой, а местами умеренный снегопад. При этом дуть будет уже западный ветер, который то усилится до порывистого, то немного стихнет. Температура ночью опустится до -10…-15 градусов, а в северных районах местами даже до -20. Днем станет чуть теплее: от -3 до -8 градусов, а на севере республики похолодает до -13.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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