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Под Новый год на Башкирию обрушится новый циклон

Под Новый год на Башкирию обрушится новый циклон

В последнюю субботу уходящего 2023 года погода в Башкирии ожидается холодной, с осадками и ветром.

Согласно прогнозу региональных метеорологов, 30 декабря республику накроет циклон, который принесет с собой снегопады и усиление ветра.

Температура воздуха значительно понизится. Ночью ртутный столбик термометров может опуститься до значений -9…-14 градусов мороза, а в ясную погоду даже до -19 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется лишь до -7…-12 градусов мороза, на юге региона температура составит -2 градуса.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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