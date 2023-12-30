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Хорошая новость для всех пенсионеров: вводится новая выгодная льгота

Хорошая новость для всех пенсионеров: вводится новая выгодная льгота

Пожилые граждане Российской Федерации вскоре смогут воспользоваться новой выгодной льготой, вводимой государством. Речь идет о предоставлении скидок и бесплатных путевок в оздоровительные учреждения для всех пенсионеров страны. Эта мера направлена на улучшение отдыха и здоровья людей старшего возраста.

До сих пор подобные привилегии получали лишь инвалиды да ветераны. Однако теперь возможностью лечиться по сниженной цене или бесплатно воспользуются абсолютно все получатели пенсий. Правда, действует ряд ограничений. Например, отдохнуть дешевле удастся не в любое время. Из-за большого наплыва отдыхающих в новогодние каникулы скидки предоставляться не будут.

Тем не менее, есть и хорошие известия. До 31 декабря нынешнего года и после 8 января будущего любой пенсионер сможет приобрести путевку со снижением стоимости на 20-30%. Для оформления льготы потребуется только пенсионное удостоверение.

Автор: Семен Подгорный
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