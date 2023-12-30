В Башкирии простятся с погибшим в СВО добровольцем Николаем Фофановым

В Башкортостане в воскресенье, 31 декабря, в последний путь проводят погибшего на СВО военнослужащего из Нефтекамска Николая Фофанова.

Родился Николай в 1990 году в населенном пункте Графское Калтасинского района Башкирии. По окончании школы в селе Кутерем продолжил обучение в профессиональном училище No138 города Нефтекамска, где получил специальность электрогазосварщика. В 2009-2010 годах проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД России. Демобилизовавшись, трудился водителем.

Осенью 2023 года мужчина принял решение встать в ряды добровольцев специальной военной операции. 21 сентября он подписал контракт с МО РФ. 12 декабря боец получил смертельное ранение.

Родные и близкие запомнили Николая Сергеевича как отзывчивого, доброжелательного и ответственного человека. Он никогда не проходил мимо чужой беды и всегда старался помочь нуждающимся.

Представители городской администрации Нефтекамска выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

- Мы скорбим вместе с вами. Это наша общая потеря и общее горе. Память о Николае Сергеевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Церемония прощания состоится 31 декабря в 10 часов утра на входе в Нефтекамскую филармонию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети