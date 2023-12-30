Погода в Башкирии в новогоднюю ночь удивит

В воскресенье, 31 декабря 2023 года, в Республике Башкортостан прогнозируются осадки в виде снега и понижение температуры воздуха.

Синоптики региона предупреждают, что в последний день уходящего года по территории субъекта пройдут небольшие, а местами умеренные снегопады. Кроме того, местами возможно образование гололеда, снежных заносов и накатов на дорогах.

Ожидается, что ветер будет дуть с юго-западного направления. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, днем - 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

Ночная температура воздуха прогнозируется в пределах -4…-9 градусов, на севере республики возможно похолодание до -14…-19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +2…-3 градусов, в северных районах Башкирии сохранится низкая температура до -8 градусов.

В МЧС региона предупреждают, что из-за снегопадов на некоторых участках автодорог видимость ухудшится до 1-2 километров.

Автор: Семен Подгорный