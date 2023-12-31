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Холодный старт 2024 года: погода подготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии

Холодный старт 2024 года: погода подготовила неприятный сюрприз для жителей Башкирии

Приближение 2024 года несет с собой не только праздничное настроение, но и суровые морозы для жителей Башкирии. Синоптики прогнозируют обильные снегопады и резкое похолодание уже в самом начале января.

Уже с первых часов наступающего года республику накроют плотные снегопады, которые к утру перерастут в настоящую метель. Местами возможно образование гололеда. Днем осадки немного ослабнут. На дорогах следует соблюдать осторожность из-за угрозы снежных заносов и накатов. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который к вечеру сменится на северо-западный. В южных районах - порывы до сильного.

Температура в новогоднюю ночь опустится до -4…-9 градусов, на севере региона столбики термометров покажут -14. Днем слегка потеплеет до 0…-5 градусов, однако северные территории по-прежнему будут во власти мороза под -10 градусов.

Во вторник синоптики также прогнозируют снегопады, которые продлятся как ночью, так и днем. Ожидается умеренный юго-западный и южный ветер. Ночные температуры составят -12…-17 градусов, на севере опустятся до -22. Днем столбики термометров поднимутся до отметки -7…-12 градусов, а в северных районах останутся на уровне -17 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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