«Настоящий Герой»: в Башкирии простились с участником СВО Русланом Басыровым

В Салаватском районе Башкирии прошли похороны участника специальной военной операции Руслана Басырова.

Как сообщил в социальных сетях руководитель муниципалитета Марс Кашапов, Руслан получил смертельное ранение 24 декабря, выполняя боевые задачи. Он добровольно отправился на спецоперацию, заключив контракт с российским оборонным ведомством.

Глава района назвал Басырова истинным патриотом и настоящим героем, отметив, что тот честно и самоотверженно исполнял свой воинский долг, отдав жизнь за мирное и свободное будущее родного народа. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков как пример высочайшего служения Отечеству.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети