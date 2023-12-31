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«Настоящий Герой»: в Башкирии простились с участником СВО Русланом Басыровым

«Настоящий Герой»: в Башкирии простились с участником СВО Русланом Басыровым

В Салаватском районе Башкирии прошли похороны участника специальной военной операции Руслана Басырова.

Как сообщил в социальных сетях руководитель муниципалитета Марс Кашапов, Руслан получил смертельное ранение 24 декабря, выполняя боевые задачи. Он добровольно отправился на спецоперацию, заключив контракт с российским оборонным ведомством.

Глава района назвал Басырова истинным патриотом и настоящим героем, отметив, что тот честно и самоотверженно исполнял свой воинский долг, отдав жизнь за мирное и свободное будущее родного народа. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков как пример высочайшего служения Отечеству.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине
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