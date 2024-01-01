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Как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году

Как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году

Согласно утвержденному графику выходных дней, жителей Башкирии ждет аж 118 нерабочих дней, что на два дня больше, чем у остальных регионов России. Это связано с местными религиозными праздниками - Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Конечно, самым долгожданным праздником для всех является Новый год. Каникулы начнутся еще 29 декабря и затянутся аж до 8 января включительно. Таким образом, отдыхать и веселиться мы будем целых 11 дней! А уже на следующий день, 9 января, придется вернуться к рабочей рутине.

Впрочем, скучать в наступающем году точно не придется. Следующие выходные уже будут ждать нас в конце февраля, когда отмечается День защитника Отечества. С 23 по 25 февраля можно будет отдохнуть и поздравить мужчин.

Еще через несколько недель, в начале марта, будет отмечаться самый женственный праздник - 8 Марта. По этому случаю представительниц прекрасного пола будут поздравлять целых три дня - с 8 по 10 марта.

В апреле жителей региона ждет первый из двух местных религиозный праздников - Ураза-байрам, отмечаемый 10 апреля. В этот день принято посещать мечеть, навещать родственников и друзей, а также помогать нуждающимся.

Еще через несколько дней наступит долгожданная и любимая многими Весна, которую принято встречать яркими гуляниями и праздничными мероприятиями. На празднование Первомая и Дня Весны и Труда в этом году выделено аж 5 дней - с 28 апреля по 1 мая.

Вслед за весенними каникулами жителей ждут майские праздники, связанные с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С 9 по 12 мая будут проходить торжественные мероприятия, возложения цветов к памятникам, а также парады.

Летом, 12 июня, россияне отмечают главный государственный праздник - День России. Этот день олицетворяет национальное единство и общую гордость за свою Родину.

А вот 16 июня наступает еще один значимый религиозный праздник - Курбан-байрам. Помимо служб в мечетях, в этот день принято совершать жертвоприношение и раздавать мясо нуждающимся.

Осенью жителей Башкирии также ждут праздничные выходные. Сначала 3-4 ноября они будут отмечать День народного единства, а затем в конце декабря нас снова ждут долгожданные новогодние каникулы.

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Автор: Семен Подгорный
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