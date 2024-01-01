В Башкирии ударят экстремальные морозы

Согласно данным, предоставленным Башкирским гидрометеорологическим центром, во вторник, 2 января, температура ночью в регионе может опуститься до -13, а местами - до -18 градусов по Цельсию. Более того, в отдельных районах республики возможно ещё большее понижение температуры - до -27 градусов. Дневные температуры также ожидаются ниже нормы - примерно до -18 градусов.

Кроме того, по всей территории Башкортостана как ночью, так и днём прогнозируются осадки в виде небольшого, а местами умеренного снегопада. На дорогах из-за этого вероятно образование гололёда.

Ветер в ближайшие сутки ожидается умеренный южный и юго-восточный.

Автор: Семен Подгорный