Стал известен возраст самой молодой мамы в Башкирии

В течение десяти месяцев минувшего года в Республике Башкортостан родилось 29 тысяч 888 детей, что на 10,9 процента меньше, чем за тот же период предыдущего, 2022 года.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан, самой молодой матерью по итогам девяти месяцев 2022 года стала 14-летняя девочка-подросток.

В то же время большинство рожениц в Башкирии находятся в оптимальном для деторождения возрасте от 25 до 34 лет. По данным прошлого года, на их долю приходится 57,7% всех новорожденных. 16,5% малышей появились на свет у мам в возрасте от 20 до 24 лет. Число родивших в возрасте старше 40 лет составляет 4,3%, причем для 13% из них эти дети стали первыми.

Автор: Семен Подгорный