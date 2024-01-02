Россиянам сообщили радостную новость о выплатах в 2024 году

С начала нового 2024 года произошло повышение размеров сразу нескольких видов социальных выплат гражданам Российской Федерации. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

В частности, пособие по беременности и родам для женщин увеличилось с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. Также вырос размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет - с 33,2 тыс. рублей до 49 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2024 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности для работающих граждан достигла 122 тыс. рублей в месяц, в то время как в 2023 году данный показатель составлял 83 тыс. рублей.

Помимо этого, с 1 февраля 2024 года планируется проиндексировать размер материнского (семейного) капитала на 7,5 процента. Таким образом, при рождении первого ребенка его сумма составит почти 631 тыс. рублей. А для семей, решившихся на рождение второго ребенка, размер материнского капитала достигнет 834 тыс. рублей в том случае, если ранее они не оформляли данную выплату на первенца.

Автор: Семен Подгорный