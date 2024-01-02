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Спасатели из-за погоды обратились с экстренным предупреждением к жителям Башкирии

Спасатели из-за погоды обратились с экстренным предупреждением к жителям Башкирии

Согласно прогнозам синоптиков, уже с вечера 2 января и после захода солнца 3 января ожидается повсеместное похолодание, усиление ветра, обильные снегопады, метели и гололед.

В частности, в большинстве районов прогнозируется облачность, интенсивные осадки в виде снега, который к утру может перейти в мокрый снег. Местами возможны сильные снегопады, сопровождающиеся ухудшением видимости из-за метелей. Также имеется высокий риск обледенения дорог, тротуаров, проводов и ветвей деревьев.

Специалисты предупреждают об опасности снежных заносов и гололеда на дорожных покрытиях. Ожидается резкое усиление восточного и юго-восточного ветра до 9-14 м/с, с порывами до 18 м/с. Ночная температура воздуха снизится до −17...-22 градусов, на севере — до −27...-32 градусов. Днем столбик термометра покажет −1...-6 градусов, на северных территориях — −11...-16 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасательные службы рекомендуют жителям региона проявлять повышенную бдительность, соблюдать осторожность на дорогах и следить за оперативной информацией. Будьте внимательны и оставайтесь в безопасности!

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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