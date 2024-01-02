Резкое арктическое вторжение: погода в праздники преподнесет сюрприз

Резкие перемены погодных условий ждут жителей Башкирии в ближайшие дни. 3 января в республике прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега, который днем на юге региона может перейти в мокрый снег, а порой даже усилиться. В некоторых районах ожидаются метели, гололедица и налипание снежных масс на проводах и деревьях.

На дорогах возможно появление снежных заносов, снежного наката и гололеда. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 м/с, его порывы временами могут составить до 18 м/с.

Помимо этого, неприятные сюрпризы может преподнести и температура воздуха. Ночью прогнозируют до -17…-22°C, а на севере республики даже до -27…-32°C мороза. В дневные часы температура составит -1°C, в северной части республики — до -16°C. Следует также соблюдать осторожность на дорогах, так как местами возможно ухудшение видимости до 500-1000 метров из-за неблагоприятных погодных условий.

Автор: Семен Подгорный