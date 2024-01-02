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Пенсионерам с непрерывным стажем от 3 лет введут новую льготу

Пенсионерам с непрерывным стажем от 3 лет введут новую льготу

Введение дополнительных льгот для пенсионеров со стажем - это отличная новость для людей старшего поколения. Премирование ветеранов труда за многолетнюю преданность одной компании позволит улучшить материальное положение заслуженных работников.

Согласно последним изменениям в пенсионном законодательстве, компании получили возможность оказывать финансовую поддержку бывшим сотрудникам пенсионного возраста, проработавшим в организации не менее 3 лет. Такая инициатива уже реализуется на региональном уровне: ряд крупных предприятий приняли решение о введении специальных премиальных выплат для ветеранов труда вне зависимости от их нынешнего трудового статуса.

Чтобы получить право на такую корпоративную пенсию, пенсионеру достаточно подтвердить наличие непрерывного стажа в данной компании установленной продолжительности. Размер выплаты будет зависеть от количества отработанных лет: например, 3-10 лет дают право на получение 3 тысяч рублей, а за 15 и более лет можно рассчитывать уже на 4 тысячи.

Важный момент - выплаты будут начисляться автоматически, поэтому даже те пенсионеры, которые давно не работают на предприятии, смогут получить заслуженное денежное вознаграждение. Это отличная возможность для компаний выразить благодарность ветеранам труда за их вклад и лояльность.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik
Теги: выплаты
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